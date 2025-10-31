Социологи выяснили, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 77%, а 79% опрошенных граждан считают, что он работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». В нем приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Большинство населения (79% — без изменений) уверено, что он (Путин — NEWS.ru) хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — отмечается в сообщении соцслужбы.

Кроме того, граждане дали положительную оценку работе правительства в целом (53% участников опроса) и работе главы кабинета министров Михаила Мишустина (54% опрошенных). Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42% (прирост на 1%), ЛДПР — 10%, а «Новые люди» набрали 4%.

Ранее стало известно, что почти 69% россиян готовы сокращать расходы и ограничивать потребности в интересах защиты страны. Исследование показало, что семь из 10 респондентов ощущают личную ответственность за судьбу государства и поддерживают идею сознательного ограничения своих запросов. При этом 45% участников опроса полностью согласны с этой позицией, а еще 24% склоняются к согласию.