Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 09:51

Социологи выяснили, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия россиян Путину составил 77%

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 77%, а 79% опрошенных граждан считают, что он работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». В нем приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Большинство населения (79% — без изменений) уверено, что он (Путин — NEWS.ru) хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — отмечается в сообщении соцслужбы.

Кроме того, граждане дали положительную оценку работе правительства в целом (53% участников опроса) и работе главы кабинета министров Михаила Мишустина (54% опрошенных). Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42% (прирост на 1%), ЛДПР — 10%, а «Новые люди» набрали 4%.

Ранее стало известно, что почти 69% россиян готовы сокращать расходы и ограничивать потребности в интересах защиты страны. Исследование показало, что семь из 10 респондентов ощущают личную ответственность за судьбу государства и поддерживают идею сознательного ограничения своих запросов. При этом 45% участников опроса полностью согласны с этой позицией, а еще 24% склоняются к согласию.

россияне
опросы
Владимир Путин
Михаил Мишустин
фонд Общественное мнение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве взорвался автомобиль такси
В Госдуме рассказали, как изменятся кредиты в 2026-2028 годах
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, в каком случае Зеленский сразу вылетит в Москву
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.