Стало известно, изменился ли утилизационный сбор в России ФТС: проверка уплаты утилизационного сбора авто из Казахстана не изменилась

Федеральная таможенная служба России опровергла слухи об ужесточении контроля за уплатой утилизационного сбора для авто из Казахстана, сообщили в пресс-службе ФТС России. Ведомство подчеркивает, что проверочные мероприятия осуществляются в прежнем режиме на плановой основе.

В связи с участившимися публикациями в СМИ об усилении контроля со стороны таможенных органов за полнотой уплаты утилизационного сбора информируем, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменялись, — сказано в публикации.

При этом количество выявленных нарушений действительно возросло, в основном из-за ошибок в применении расчетной формулы. В связи с этим таможенная служба призывает к повышенной внимательности при самостоятельном исчислении платежа.

Ранее стало известно об увеличении жалоб россиян на требование доплатить утильсбор за машины, ввезенные в течение этого года. Сумма может достигать нескольких миллионов. По мнению источника, с такими ситуациями сталкиваются водители, купившие авто по серым схемам.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что покупка автомобиля до повышения утильсбора не является инвестицией, поскольку не гарантирует последующего роста стоимости машины. Он пояснил, что любые временные колебания цен на рынке быстро нивелируются после адаптации к новым ставкам.