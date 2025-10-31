Два детсада закрыли из-за падения обломков БПЛА Евраев: детсады № 28 и 125 в Ярославле закрыли после падения обломков дронов

Детские сады № 28 и 125 во Фрунзенском районе Ярославля временно не будут работать из-за падения обломков украинских БПЛА, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. Детей примут другие учреждения.

В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и 125 во Фрунзенском районе, — написал он.

Ранее Евраев рассказал, что минувшей ночью над Ярославлем были перехвачены украинские беспилотники. В результате инцидента никто не пострадал, однако на территории могут быть фрагменты сбитых дронов. По данным Минобороны РФ, в ночь на 31 октября над российскими регионами было сбито 130 дронов ВСУ. Над Ярославской областью перехватили шесть БПЛА.

Тем временем появилась информация, что ВСУ начали сосредотачивать в Харьковской области расчеты БПЛА и большое количество артиллерии, в том числе западной. Российские войска уже уничтожили за сутки несколько буксируемых гаубиц и САУ.