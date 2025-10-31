Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 09:50

Новый китайский авианосец вызвал ревность у США

«Взгляд»: в США приревновали к мощи нового китайского авианосца «Фуцзянь»

Самолет совершает посадку на авианосец «Фуцзянь» Самолет совершает посадку на авианосец «Фуцзянь» Фото: Li Tang/XinHua/Global Look Press

Китай продемонстрировал возможности своего новейшего авианосца «Фуцзянь», вызвав интерес и некоторую ревность в США, передает «Взгляд». Этот корабль стал крупнейшим авианесущим судном, построенным за пределами США, с водоизмещением более 80 тыс. тонн.

Китайские специалисты утверждают, что взлет самолетов ДРЛО KJ-600 с авианосца «Фуцзянь» при помощи электромагнитной катапульты более эффективен по сравнению с аналогичными операциями на современных американских авианосцах класса «Джеральд Форд». Однако американские эксперты выразили свои сомнения относительно этого заявления.

По словам капитана ВМС США Карла Шустера, угол посадочной палубы на китайском корабле недостаточен для безопасной посадки самолетов. Кроме того, ограниченная площадь для маневров после посадки и укороченная длина посадочной зоны могут усложнить проведение палубных операций.

По данным издания, самолеты китайского производства отличаются большей боевой нагрузкой и дальностью полета по сравнению с аналогичными американскими моделями. Это может значительно повысить их эффективность в боевых действиях. Несмотря на то что на данный момент ни одно государство не может превзойти США в плане эффективности применения авианосцев, Китай существенно подорвал американское доминирование в этой сфере, указывается в статье.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что США пытаются ослабить связи между странами БРИКС и ШОС, укрепляя отношения с Китаем. Он уверен, что президент США Дональд Трамп не сможет нарушить целостность этих организаций. Он стремится создать разногласия в БРИКС и ШОС, но Перенджиев считает это маловероятным.

