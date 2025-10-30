Стали известны причины перемены отношений между США и Китаем Политолог Перенджиев: США хотят вбить клин между странами БРИКС и ШОС

Соединенные Штаты пытаются внести разлад в отношения между странами — участницами БРИКС и ШОС через укрепление связей с Китаем, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, у президента США Дональда Трампа не получится повредить целостность двух международных организаций.

Трамп пытается помешать не только Индии и России, но и в том числе попробовать внести какие-то трещинки в ШОС и БРИКС. Но я думаю, у него не получится внести разлад в отношения между государствами, — отметил Перенджиев.

Политолог добавил, что нельзя давать оценки продолжительности сотрудничества Вашингтона и Пекина. По его словам, отношения двух стран могут ухудшиться в любой момент.

Трамп — любитель эмоциональных американских горок. Поэтому за улучшением отношений между США и КНР можно ждать и ухудшения. Так же было и в отношениях с Россией: после встречи на Аляске все говорили, что это как ялтинская конференция. Кстати, Трамп также ведет себя в отношении Украины и Евросоюза, — заключил Перенджиев.

Ранее Трамп выразил надежду на фантастические отношения между Пекином и Вашингтоном. Американский лидер назвал лидера КНР Си Цзиньпина своим «давним другом».