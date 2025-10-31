Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 09:33

Житель Кузбасса предстанет перед судом за истязание и унижение подростка

СК: кузбассовца и его подельников будут судить за истязание 17-летней девушки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель села Колмогорово Кемеровской области и двое его подельников предстанут перед судом за истязание 17-летней девушки, передает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По предварительной информации, они избили подростка на камеру, поставили девушку на колени, а после засунули ее в мусорный бак. Также двое несовершеннолетних подельников кузбассовца вымогали у потерпевшей 4 тыс. рублей и отобрали телефон.

В Кузбассе перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в совершении ряда преступлений в отношении несовершеннолетней, — сказано в сообщении.

Ранее житель Оренбуржья задушил учителя физкультуры и инсценировал ДТП. По предварительным данным, 42-летний подозреваемый убил женщину днем на оживленной улице. Выяснилось, что он состоит на психиатрическом учете.

Также в СУ СК России по Свердловской области рассказали, что подростки толпой избили пенсионера, который сделал им замечание. Мужчина попросил их не курить и не использовать матерные слова.

Кузбасс
подростки
суды
истязания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как изменятся кредиты в 2026-2028 годах
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, в каком случае Зеленский сразу вылетит в Москву
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Ангарский маньяк предстанет перед судом по делу о двойном убийстве
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.