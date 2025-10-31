Житель Кузбасса предстанет перед судом за истязание и унижение подростка

Житель села Колмогорово Кемеровской области и двое его подельников предстанут перед судом за истязание 17-летней девушки, передает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По предварительной информации, они избили подростка на камеру, поставили девушку на колени, а после засунули ее в мусорный бак. Также двое несовершеннолетних подельников кузбассовца вымогали у потерпевшей 4 тыс. рублей и отобрали телефон.

В Кузбассе перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в совершении ряда преступлений в отношении несовершеннолетней, — сказано в сообщении.

