Стало известно, что грозит россиянам за прогул рабочей субботы HR-эксперт Санина: россияне могут получить выговор за прогул рабочей субботы

За прогул рабочей субботы россияне могут получить дисциплинарное взыскание, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, речь идет о выговоре, лишении премии или увольнении.

Пропуск рабочей субботы без уважительной причины по ТК РФ будет расцениваться как прогул и может повлечь дисциплинарное взыскание, — сказала Санина.

Ранее эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская заявила, что рабочий день 1 ноября сократят на один час для тех, кто работает пять дней в неделю. Она пояснила, что суббота будет предпраздничным днем.

До этого стало известно, что в ноябре 2025 года россияне получат продолжительные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Так, суббота, 1 ноября, станет рабочим днем, что позволит создать три непрерывных дня отдыха. Поскольку 4 ноября в 2025 году приходится на вторник, перенос выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, позволит избежать разрыва выходных одним рабочим днем.