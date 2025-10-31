Грабители со взрывчаткой похитили золото из лаборатории в Лионе

В Лионе пять грабителей ворвались в лабораторию по переработке драгоценных металлов и похитили несколько образцов, в основном золото, передает издание Le Figaro. В материале указано, что все злоумышленники уже задержаны.

Чтобы проникнуть внутрь помещения, участники ограбления взорвали окна лаборатории. Присутствующим там сотрудникам они угрожали пистолетом. Полиция нагнала беглецов по горячим следам, при задержании они получили легкие ранения, подчеркнули авторы статьи.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбившие Лувр преступники могли быть гражданами другого государства. По его словам, воры пробрались в парижский музей через окно с помощью установленной на автовышку лестницы и вырезали оконное стекло болгаркой

До этого в Благовещенске было возбуждено уголовное дело в отношении учащихся восьмого и девятого классов, подозреваемых в хищении имущества со склада гуманитарной помощи для участников СВО. Следствие считает, что подростки проникли в арендованное волонтерским объединением «Вместе мы — сила, 28» помещение, где испортили и похитили часть груза, причинив ущерб на сумму примерно 1 млн рублей.