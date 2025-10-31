Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:09

Лукашенко пообещал белорусам не ввязываться в военные конфликты

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия не будет вступать в мировые военные конфликты при отсутствии агрессии извне, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые передает БелТА, в этом и заключается задача власти.

Конфликтов и войн в мире — 50 с лишним. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, — это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выразил уверенность, что в будущем «вонючая Европа» будет вынуждена платить республике за чистый воздух. Глава государства также совершил рабочую поездку в Лепельский район Витебской области и посетил Березинский биосферный заповедник. Там политику сообщили, что воздух на территории заповедника в 300 раз чище, чем в Минске.

До этого лидер потребовал «вылизать всю страну» и навести порядок в хозяйствах республики к 1 января 2026 года. Президент подчеркнул, что после его визита в Витебскую область все меры контроля будут ужесточены. 24 октября белорусский лидер посетил область и остался недоволен представленной ему отчетностью.

