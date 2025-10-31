Более 30 дагестанских охотников награждены за борьбу с украинскими дронами

Более 30 охотников из различных районов Дагестана получили ведомственные награды за содействие в нейтрализации беспилотников, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. Церемония награждения состоялась в региональном Министерстве внутренних дел под личным руководством главы ведомства Абдурашида Магомедова.

34 охотника со всех уголков Дагестана вчера собрали в МВД республики для того, чтобы каждому из них лично пожать руку и сказать: «Спасибо»! Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба, — написала Гариева.

Магомедов лично вручил благодарности каждому из добровольцев. Он подчеркнул, что в определенных ситуациях охотничье оружие является наиболее эффективным средством нейтрализации подобных целей. Для защиты населения республики была разработана и успешно внедрена специальная система взаимодействия с гражданскими лицами.

Ранее сообщалось, что 22 октября замглавы села Новокули в Дагестане Рамазан Магомедов сбил украинский беспилотник последним патроном из охотничьего карабина. Чиновник присоединился к односельчанам, обстреливавшим дрон, и метким выстрелом уничтожил цель.