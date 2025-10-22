Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:09

Раскрыта личность дагестанца, сбившего из карабина украинский беспилотник

Сбившим БПЛА из карабина дагестанцем оказался замглавы села Новокули Магомедов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Замглавы села Новокули в Дагестане Рамазан Магомедов сбил украинский беспилотник последним патроном из охотничьего карабина, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Чиновник присоединился к односельчанам, обстреливавшим дрон, и метким выстрелом уничтожил цель.

Магомедов выразил удовлетворение результатом своей стрельбы. По его словам, беспилотник направлялся в сторону магазина, но упал в поле, не причинив ущерба.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на промышленный объект республики. По словам руководителя региона, жертв нет, а данные о разрушениях уточняются. При этом был введен режим угрозы БПЛА.

Также военный эксперт Александр Артамонов высказал мнение, что атака на Дагестан была осуществлена Вооруженными силами Украины с применением модернизированных беспилотников «Чаклун». Специалист подчеркнул, что данный летательный аппарат не представляет собой принципиально новое оружие, а по своим техническим параметрам сильно напоминает российский БПЛА «Орлан-10».

Дагестан
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
