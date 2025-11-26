День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 05:20

Названы медицинские приборы, которые должны быть в домашней аптечке

Терапевт Тен: в домашней аптечке должны быть тонометр и пульсоксиметр

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В домашней аптечке обязательно должны присутствовать тонометр и пульсоксиметр для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она отметила, что помимо этих устройств в каждом доме следует хранить электронный термометр.

Какие медицинские приборы должны быть в домашней аптечке? Первое — это электронный термометр, безопасный и точный вариант для всей семьи. Второе — тонометр, который поможет измерить артериальное давление. Незаменим для гипертоников и людей старше 40 лет. Третье — пульсоксиметр. Прибор, измеряющий пульс и насыщение крови кислородом. Он стал особенно актуален в эпоху пандемии респираторных инфекций. Падение сатурации ниже 94–95% — повод срочно вызвать врача, — пояснила Тен.

Также она посоветовала людям с диагностированным сахарным диабетом держать в домашней аптечке глюкометр. Специалист подчеркнула, что для здоровых людей он не нужен.

Ранее кардиолог Мария Чайковская заявила, что причиной скачков артериального давления на тонометре иногда могут оказаться севшие батарейки, влияющие на работу устройства. По ее словам, признаком разряда прибора является нестабильное отображение цифр на экране.

здоровье
советы
врачи
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Баланс»: Хилькевич раскрыла свой секрет успешной многодетной мамы
Названы медицинские приборы, которые должны быть в домашней аптечке
Красивый и простой салат «Апельсиновая долька»: слоеный хит с курицей!
Нутрициолог раскрыла недооцененные свойства куркумы
Холод, голод, нищета, мигранты: ЕС ждет адская зима и газ втридорога
Мотоциклист в Чувашии сбил и бросил на дороге 7-летнего ребенка
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Многомиллионный долг, возвращение в РФ, молчание об СВО: где сейчас Цекало
Раскрыты условия содержания экс-президента Бразилии в тюрьме
Названы лучшие направления для новогоднего отдыха с семьей
Названы продукты, которые могут спровоцировать выкидыш
Два российских аэропорта ввели временные ограничения в работе
Трамп заявил о превосходстве России над Украиной
Польша отпустила диверсантов ВСУ: боятся выйти на Киев или самих себя?
Стало известно, как полезная овсянка может нанести вред организму
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Чебоксарах
Правительство Молдавии обвинили в кризисе страны
Диетолог поставила точку в споре, вредно ли есть перед телевизором
Биография, личная жизнь, лучшие роли: Максиму Аверину — 50
В Италии мигранты надругались над девушкой на глазах у жениха
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.