Названы медицинские приборы, которые должны быть в домашней аптечке Терапевт Тен: в домашней аптечке должны быть тонометр и пульсоксиметр

В домашней аптечке обязательно должны присутствовать тонометр и пульсоксиметр для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она отметила, что помимо этих устройств в каждом доме следует хранить электронный термометр.

Какие медицинские приборы должны быть в домашней аптечке? Первое — это электронный термометр, безопасный и точный вариант для всей семьи. Второе — тонометр, который поможет измерить артериальное давление. Незаменим для гипертоников и людей старше 40 лет. Третье — пульсоксиметр. Прибор, измеряющий пульс и насыщение крови кислородом. Он стал особенно актуален в эпоху пандемии респираторных инфекций. Падение сатурации ниже 94–95% — повод срочно вызвать врача, — пояснила Тен.

Также она посоветовала людям с диагностированным сахарным диабетом держать в домашней аптечке глюкометр. Специалист подчеркнула, что для здоровых людей он не нужен.

Ранее кардиолог Мария Чайковская заявила, что причиной скачков артериального давления на тонометре иногда могут оказаться севшие батарейки, влияющие на работу устройства. По ее словам, признаком разряда прибора является нестабильное отображение цифр на экране.