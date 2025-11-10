Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении

Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении Губернатор Гладков вручил награды военным за задержание рядового Кострикина

Военнослужащие, задержавшие рядового Алексея Кострикина, обвиняемого в убийстве мужчины и изнасиловании его супруги, получили государственные награды в Белгородской области, передает ТАСС. Церемония награждения прошла с участием губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Преступление было совершено в населенном пункте Новая Таволжанка Шебекинского округа, после чего обвиняемый скрылся с места вечером 31 октября. К его поискам привлекались сотрудники военной полиции, подразделения территориальной обороны и народной дружины.

Губернатор Гладков выразил благодарность военнослужащим, которые дислоцированы в Белгородской области. Он подчеркнул, что благодаря усилиям военных удалось задержать преступника.

Благодаря мужеству, ответственности и бдительности военнослужащих, которым мы сегодня хотели сказать спасибо, негодяй задержан, — отметил Гладков.

Ранее сообщалось, что Кострикина задержали на территории Белгородской области 5 ноября. По версии следствия, в октябре 2025 года он убил владельца дома, затем изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления.