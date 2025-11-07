Подростка наградили за спасение пяти человек от медведя В Приморье подростку вручили медаль за спасение пяти женщин от медведя

Приморского девятиклассника наградили медалью Совета Федерации за то, что спас пятерых человек от дикого зверя, сообщило региональное Министерство ГО и ЧС. Летом этого года 15-летний Тимофей Поляков случайно увидел, что из леса в сторону поля, где находились женщины, идет медведь. Подросток не испугался, смог добежать до людей и предупредить их об опасности.

Благодаря его смелому поступку женщины успели укрыться в безопасном месте. Тем самым девятиклассник спас пятерых человек, — говорится в сообщении министерства.

Сенатор РФ Александр Ролик вручил мальчику медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Министр по делам ГОЧС Александр Златкин и директор ГКУ Приморского края поздравили юного героя с наградой и вручили ценный подарок.

Ранее в Новосибирской области наградили медалью «За проявленное мужество» девятилетнюю девочку. Маленькая Рита Мучаева проявила героизм, спасая двух своих младших братьев во время пожара в их доме. Возгорание произошло в доме в селе Кульча, когда мать детей находилась на работе. Рита почувствовала запах дыма, вынесла на улицу своего трехлетнего брата, а семилетнего вывела за руку.