31 октября 2025 в 14:09

Пассажир рассказал о столкновении трамвая с двумя маршрутками в Туле

360.ru: в момент аварии в Туле в одной из маршруток было 20 пассажиров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В одной из двух маршруток, столкнувшихся с трамваем в Туле, было около 20 человек, рассказал 360.ru один из пассажиров. По его словам, он ехал в трамвае на работу.

В маршрутке было 20 человек: один водитель и 19 пассажиров. Водитель мертв, три пассажира умерли, 15 человек пострадали, травмы разной тяжести. Только я один здоров, цел. Подбежал к девушке, помог ей, аккуратно уложил мужчину на сиденье, чтобы вдруг не добить его. Девушке помог выбраться, начал кричать людям на улице: «Вызовите скорую», — рассказал очевидец.

Пассажир отметил, что машины скорой помощи прибыли оперативно. Он уточнил, что отказался от медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске при наезде машины на остановку пострадали пять человек, в том числе двое детей. Всех раненых госпитализировали, на месте работают сотрудники ГАИ.

