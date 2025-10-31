Пассажир рассказал о столкновении трамвая с двумя маршрутками в Туле 360.ru: в момент аварии в Туле в одной из маршруток было 20 пассажиров

В одной из двух маршруток, столкнувшихся с трамваем в Туле, было около 20 человек, рассказал 360.ru один из пассажиров. По его словам, он ехал в трамвае на работу.

В маршрутке было 20 человек: один водитель и 19 пассажиров. Водитель мертв, три пассажира умерли, 15 человек пострадали, травмы разной тяжести. Только я один здоров, цел. Подбежал к девушке, помог ей, аккуратно уложил мужчину на сиденье, чтобы вдруг не добить его. Девушке помог выбраться, начал кричать людям на улице: «Вызовите скорую», — рассказал очевидец.

Пассажир отметил, что машины скорой помощи прибыли оперативно. Он уточнил, что отказался от медицинской помощи.

