Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:55

В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку

Пять человек пострадали при наезде машины на остановку в Новосибирске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при наезде машины на остановку в Новосибирске, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. Всех раненых госпитализировали, на месте работают сотрудники ГАИ.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних ребенка — 2017 и 2018 годов рождения, три женщины — 1982, 1985 и 1997 годов рождения, — говорится в сообщении.

Авария случилась в Железнодорожном районе Новосибирска. Как отметили в МВД, женщина управляла автомобилем Ravon Nexia и во время поездки внезапно перепутала педали тормоза и газа.

Ранее под Волгоградом перевернулась и улетела в кювет Lada, за рулем которой находился пьяный водитель. Двое пассажиров пострадали. Авария произошла на 24-м километре трассы Октябрьский — Громославка — Шебалино. Машина получила механические повреждения: у нее смяты бок и крыша, а также выбито стекло.

До этого микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве. Отмечается, что в салоне было четверо несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь.

Россия
Новосибирск
аварии
остановки
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям дали советы, как вызвать у ребенка любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
Пенсионер понес наказание за сине-желтый значок
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку
Названы неочевидные признаки деменции
В СПЧ заявили о дискредитации доктрины о правах человека
Стало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения
Удары по АЭС, ядерная катастрофа, МАГАТЭ: удары по Украине 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.