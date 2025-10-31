В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при наезде машины на остановку в Новосибирске, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. Всех раненых госпитализировали, на месте работают сотрудники ГАИ.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних ребенка — 2017 и 2018 годов рождения, три женщины — 1982, 1985 и 1997 годов рождения, — говорится в сообщении.

Авария случилась в Железнодорожном районе Новосибирска. Как отметили в МВД, женщина управляла автомобилем Ravon Nexia и во время поездки внезапно перепутала педали тормоза и газа.

Ранее под Волгоградом перевернулась и улетела в кювет Lada, за рулем которой находился пьяный водитель. Двое пассажиров пострадали. Авария произошла на 24-м километре трассы Октябрьский — Громославка — Шебалино. Машина получила механические повреждения: у нее смяты бок и крыша, а также выбито стекло.

До этого микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве. Отмечается, что в салоне было четверо несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь.