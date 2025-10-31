Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:25

Москалькова призвала защитить права человека в условиях цифровизации

Москалькова призвала общественников не навязывать россиянам цифровизацию

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала общественников сделать акцент на защите прав человека в условиях цифровизации, выступая на форуме «Сообщество» к 20-летию Общественной палаты России, передает корреспондент NEWS.ru. Омбудсмен подчеркнула, что нельзя отказываться от традиционных методов получения информации и навязывать цифровизацию.

Хотелось бы <...> попросить Общественную палату сделать акцент на защите прав человека в условиях цифровизации, — высказалась Москалькова.

По ее словам, надо дать возможность интегрироваться в систему тем, кто хочет воспользоваться цифровыми технологиями, но не может это сделать. Особенно это связано с людьми, которые проживают в сельской местности и в отдаленных местностях, подчеркнула омбудсмен.

Ранее Москалькова предложила временно маркировать средства, выплаченные раненым участникам специальной военной операции. По ее словам, это позволит защитить бойцов от участившихся случаев мошенничества. Злоумышленники нередко предлагают военным «вложить» деньги под выгодный процент или «удачно» приобрести квартиру и после этого исчезают с их выплатами.

