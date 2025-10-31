Москалькова призвала защитить права человека в условиях цифровизации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала общественников сделать акцент на защите прав человека в условиях цифровизации, выступая на форуме «Сообщество» к 20-летию Общественной палаты России, передает корреспондент NEWS.ru. Омбудсмен подчеркнула, что нельзя отказываться от традиционных методов получения информации и навязывать цифровизацию.

Хотелось бы <...> попросить Общественную палату сделать акцент на защите прав человека в условиях цифровизации, — высказалась Москалькова.

По ее словам, надо дать возможность интегрироваться в систему тем, кто хочет воспользоваться цифровыми технологиями, но не может это сделать. Особенно это связано с людьми, которые проживают в сельской местности и в отдаленных местностях, подчеркнула омбудсмен.

