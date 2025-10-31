Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:24

Экс-главу столичного миграционного отдела отправили за решетку

Экс-глава миграционного отдела в Москве Поздняков приговорен к 14 годам колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывший руководитель отдела миграционной службы в Москве Александр Поздняков осужден на 14 лет лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города. Приговор был вынесен за получение взяток в особо крупном размере и организацию незаконной миграции.

Помимо Позднякова, по 12 лет заключения получили его сообщники — Мубариз Гурбанов и Елена Смирнова. Солнцевский районный суд столицы признал фигурантов виновными по целому ряду статей УК РФ.

Суд установил, что все они использовали служебное положение для незаконного оформления миграционных документов. Схема также включала систематическое получение взяток в особо крупных размерах.

Елена Смирнова была взята под стражу непосредственно в зале суда после оглашения приговора. Все осужденные, включая Позднякова, который отправится в колонию строгого режима, также обязаны выплатить крупные денежные штрафы.

Ранее в Свердловской области была пресечена деятельность преступной группировки из Екатеринбурга, создавшей канал незаконной миграции из стран Восточной Азии. С 2017 года участники снабжали приезжих поддельными документами. Против них возбуждено уголовное дело. В случае подтверждения вины фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

Россия
Москва
суды
миграция
