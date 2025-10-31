Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:05

Фадеев рассказал, как критиковали Общественную палату после ее создания

Глава СПЧ Фадеев: Общественная палата России создавалась для усиления страны

Валерий Фадеев Валерий Фадеев Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Общественная палата России создавалась для усиления страны, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время выступления на форуме «Сообщество». По его словам, при ее создании российский лидер Владимир Путин проявил глубокое понимание механизмов, по которым работает государство, передает корреспондент NEWS.ru.

Важнейший пункт — это создание Общественной палаты для усиления страны. Это очень важно помнить. Президент проявил очень глубокое понимание того, как устроена страна, что такое гражданское общество, что такое сила и энергия гражданского общества. И как эту энергию направить в позитивное русло. Было очень много критики. Говорили, Общественная палата создается, чтобы выпускать пар с политической машины. Хочу заметить, что выпуск пара — полезная функция. Потому что если пар не выпускать, котел может лопнуть, — рассказал Фадеев.

Ранее глава СПЧ отмечал, что Запад дискредитирует доктрину о правах человека, когда использует ее в политических целях или для вмешательства во внутренние дела других государств. По его мнению, соответствующие процессы происходят уже давно, с 60–70-х годов прошлого века.

Россия
СПЧ
Валерий Фадеев
Общественная палата РФ
история
