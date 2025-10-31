Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Появились подробности о женщине, обезглавленной сыном

Обезглавленная сыном женщина приехала в Россию на заработки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге сын признался в жестоком убийстве собственной матери, которая приехала в Россию на заработки из одной из стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Женщина, работавшая сотрудником технического персонала в местном торговом центре, была найдена обезглавленной, а ее личность установили по отпечаткам пальцев.

По предварительным данным, молодой человек, также переехавший в Россию и не имевший официальной работы, расправился с матерью из-за испортившихся отношений. Во время допроса подозреваемый признался в совершенном преступлении. С его участием был проведен дополнительный осмотр места происшествия в Юго-Западном лесопарке. Подозреваемый точно указал не только место обнаружения тела, но и местонахождение головы и личных вещей убитой, которые находились в пакете примерно в 200 метрах от самого трупа.

Ранее сообщалось, что на вопрос о том, как у него поднялась рука на родителя, молодой человек ответил, что неоднократно забивал домашний скот. Поэтому для него это привычный процесс.

До этого стало известно, что шеф-повар кафе из Свердловской области зарубил топором бизнесмена во время ссоры. Тело 49-летнего Ильгара Ханаданова, которого несколько дней искали волонтеры, было обнаружено спрятанным у трассы.

