30 октября 2025 в 15:35

Убийцу пропавшего на Урале бизнесмена поймали

Пропавшего на Урале бизнесмена Ханаданова зарубил топором шеф-повар

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Шеф-повар кафе из Свердловской области зарубил топором бизнесмена во время ссоры, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Тело 49-летнего Ильгара Ханаданова, которого несколько дней искали волонтеры, было обнаружено спрятанным у трассы.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 25 октября в доме подозреваемого в селе Белоярского района во время распития алкоголя. После убийства шеф-повар отвез тело жертвы на своем автомобиле за пределы населенного пункта, спрятав его у трассы под автомобильными покрышками.

Также он переместил и очистил автомобиль погибшего, а от орудия преступления избавился. В ведомстве отметили, что причиной конфликта стали совместные финансовые дела.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, которые передает РИА Новости, подозреваемый настолько волновался, что заплакал, когда рассказывал подробности расправы над товарищем

Ранее обезглавленный труп женщины с ровным срезом на шее обнаружили в лесопарке Екатеринбурга. Тело было полностью обнажено, при себе погибшая имела только кольцо на пальце.

