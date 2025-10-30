Убийцу пропавшего на Урале бизнесмена поймали

Шеф-повар кафе из Свердловской области зарубил топором бизнесмена во время ссоры, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Тело 49-летнего Ильгара Ханаданова, которого несколько дней искали волонтеры, было обнаружено спрятанным у трассы.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 25 октября в доме подозреваемого в селе Белоярского района во время распития алкоголя. После убийства шеф-повар отвез тело жертвы на своем автомобиле за пределы населенного пункта, спрятав его у трассы под автомобильными покрышками.

Также он переместил и очистил автомобиль погибшего, а от орудия преступления избавился. В ведомстве отметили, что причиной конфликта стали совместные финансовые дела.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, которые передает РИА Новости, подозреваемый настолько волновался, что заплакал, когда рассказывал подробности расправы над товарищем

