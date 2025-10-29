К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо — грузинские секреты сацебели

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо — грузинские секреты сацебели. Приготовьте ароматный грузинский соус, который идеально подойдёт не только к шашлыку, но и к любому мясу, картофелю или даже просто на хлеб. Он добавляет блюдам пикантную нотку и яркий вкус, а готовится буквально за считанные минуты. Главное — дать соусу немного настояться, чтобы все ароматы гармонично слились воедино.

Для соуса возьмите 150 г томатной пасты и разведите её 200 г воды до нужной густоты. Мелко порубите пучок кинзы, половину красной луковицы и два зубчика чеснока — можно сделать это ножом или воспользоваться блендером. Добавьте к томатной смеси половину чайной ложки хмели‑сунели, четверть чайной ложки острого красного перца и чайную ложку сухой аджики (если любите поострее — или вовсе без неё, если предпочитаете мягкий вкус). Посолите по вкусу и тщательно перемешайте все ингредиенты. Оставьте соус настояться хотя бы на полчаса — и можете подавать к столу. Результат вас приятно удивит!

