Авторов «Чумачечей весны» заметили поющими за гроши в дешевых пабах SHOT: Потап и Каменских пытаются заработать на выступлениях в пабах

Украинские исполнители Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступают в дешевых американских пабах и небольших ресторанах, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, за концерт они зарабатывают менее $10 тыс. (812 тыс. рублей).

За последний год Потап провел шесть таких концертов, в то время как Каменских — всего три. Аудиторию авторы хита «Чумачечая весна» собирали в Нью-Йорке, Майами, Филадельфии и Лос-Анджелесе, но выступления проходили не на стадионах, а в пабах и кафе. Билеты на такие концерты продавались за $65 (5,2 тыс. рублей).

Отмечается, что в конце октября Каменских выступила в Северной Каролине с праздничной программой, приуроченной к Хеллоуину. Во время концерта певица общалась со зрителями и исполняла песни на русском языке.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) начал зарабатывать деньги концертами в маленьких американских ресторанах, поскольку собирать большие залы ему не удается. Музыкант поет и общается со зрителями на ломаном английском языке, зарабатывая по несколько тысяч долларов за выступление.