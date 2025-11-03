Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 14:25

Лидер группы «Ногу свело!» пошел по кабакам в надежде заработать

SHOT: Покровский вынужден выступать в американских кабаках, чтобы заработать

Максим Покровский Максим Покровский Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) начал зарабатывать деньги на поддержку ВСУ концертами в маленьких американских ресторанах, поскольку собирать большие залы ему не удается, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, музыкант поет и общается со зрителями на ломаном английском языке, зарабатывая по несколько тысяч долларов за выступление.

В ближайшее время Покровский планирует выступить в Детройте, Чикаго и Миннеаполисе. Вход на его концерт стоит около $100 (8089 рублей). На сайте, через который продаются билеты, говорится, что группа уже собрала $100 тыс. (8 млн рублей) для нужд украинской армии.

Ранее у Покровского обнаружили дом с бомбоубежищем в Подмосковье. По данным источников, музыкант мог переписать недвижимость на территории бывшей военной части в Рузском районе на супругу. Эксперты считают, что таким способом певец хочет вывести свою недвижимость из-под действия закона об иноагентах.

До этого стало известно, что российские судебные приставы начали процедуру изъятия имущества Покровского, который публично поддерживает Украину и уклоняется от уплаты налогов в РФ. К певцу подали иск из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой.

Максим Покровский
ВСУ
музыканты
концерты
