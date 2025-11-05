Музыканту Покровскому хотят запретить въезд в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить въезд в Россию лидеру группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем Telegram-канале он обратил внимание на то, что музыкант выступает в американских барах, публично поддерживает «враждебные силы» и участвует в «сборе средств на продолжение конфликта».

Выражаю надежду, что компетентные инстанции тщательно изучат ситуацию и примут взвешенное решение о внесении Покровского в список террористов. Его действия, по моему мнению, подпадают под определение «измена родине» и заслуживают соответствующей правовой оценки, — заявил Бородин.

Внесение Покровского в список террористов станет закономерным и справедливым ответом на его антироссийскую деятельность, написал глава ФПБК. Организация уже подготовила ряд запросов в соответствующие контролирующие органы.

Тем временем стало известно, что певица Алла Пугачева может потерять товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права. Данные были получены на основе электронной базы Роспатента.