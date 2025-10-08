Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:06

У Покровского нашли дом в Подмосковье с бомбоубежищем

RT: иноагент Покровский владеет домом в Подмосковье с бомбоубежищем

Максим Покровский Максим Покровский Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может владеть домом с бомбоубежищем в Подмосковье, сообщает RT. По информации издания, он мог переписать недвижимость на территории бывшей военной части в Рузском районе на супругу.

Отмечается, что участок под строительство коттеджа Покровский приобрел в 2002 году. Согласно выпискам из Росреестра, позднее на нем возвели постройки. По информации журналистов, в 2018 году музыкант рассказывал прессе о своем загородном доме. Однако в январе 2024 года участок сменил хозяина на основании брачного договора, сообщает СМИ.

Эксперты считают, что таким способом Покровский может попытаться вывести свою недвижимость из-под действия закона об иноагентах. По сообщениям журналистов, музыкант также переоформил на жену московскую квартиру площадью 110 квадратных метров, стоимость которой составляет 25,7 млн рублей.

До этого стало известно, что фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) владеет элитным коттеджем в Подмосковье. Двухэтажный дом стоимостью 70 млн рублей с земельным участком площадью 1500 квадратных метров расположен в деревне Подушкино.

Максим Покровский
иноагенты
коттеджи
Подмосковье
