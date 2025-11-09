Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:45

Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сыграл в баскетбол во время визита в США. На кадрах, опубликованных политиком в Instagram (деятельность в РФ запрещена), видно, что к нему присоединились руководитель Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер и адмирал Кевин Ламберт.

Немного тренировок на поле с адмиралами Купером и Ламбертом, — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что приезд сирийского лидера в Вашингтон имеет историческое значение, поскольку является первым подобным событием с момента обретения Сирией независимости в 1946 году. Отмечается, что запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом должны определить новые параметры двустороннего взаимодействия.

До этого стало известно, что Госдепартамент США официально исключил Ахмеда аш-Шараа из списка террористов. Также американские санкции были сняты с министра внутренних дел САР Анаса Хасана Хаттаба. Такое решение Вашингтон объяснил признанием прогресса, достигнутого сирийским руководством после отстранения от власти Башара Асада.

