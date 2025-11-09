Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 03:06

Президент Сирии приехал в США на встречу с американскими властями

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

Глава сирийского государства на переходный период Ахмед аш-Шараа совершил официальный визит в Соединенные Штаты. Согласно информации информационного агентства SANA, приезд политика в Вашингтон имеет историческое значение, поскольку является первым подобным событием с момента обретения Сирией независимости в 1946 году.

Важным предварительным условием для осуществления визита стало решение Совета Безопасности ООН, принятое в четверг, о снятии санкций с президента Сирии. За соответствующую резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза, включая Российскую Федерацию, против не выступил никто, а Китайская Народная Республика воздержалась.

Одновременно с этим Вашингтон снял персональные санкции не только с Ахмеда аш-Шараа, но и с главы МВД Сирии Анаса Хаттаба. Об этом было официально объявлено на сайте Министерства финансов США.

Запланированные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом должны определить новые параметры двустороннего взаимодействия. Они могут заложить основу для нового этапа в сирийско-американских отношениях.

Ранее дипломаты США объяснили снятие санкций признанием прогресса, достигнутого сирийским руководством после отстранения от власти Башара Асада. В заявлении отметили, что более чем 50-летний период репрессий завершился.

Сирия
США
переговоры
визиты
