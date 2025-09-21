Скончался известный российский кинооператор

На 72-м году жизни скончался выдающийся российский кинооператор Юрий Шайгарданов, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. Он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

От нас ушел большой художник и близкий, родной человек. Сказать, что мы скорбим — мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе, — написали члены гильдии.

Юрий Шайгарданов, выпускник ВГИКа, с 1987 года работал оператором-постановщиком на «Ленфильме», где снял культовые фильмы, включая «Собачье сердце» и «Страну глухих». Он стал сооснователем Ассоциации российских кинооператоров и лауреатом премии «Белый квадрат» за вклад в операторское искусство. Шайгарданов также преподавал в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения, воспитав новое поколение кинематографистов.

Ранее известный бард Александр Жаров скончался после продолжительной болезни. Музыканту было 68 лет. Точная причина смерти барда неизвестна. Жаров несколько лет руководил службой технического обеспечения Грушинского фестиваля.