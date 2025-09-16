Крупный пожар вспыхнул на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве

Крупный пожар вспыхнул на территории бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщил Telegram-канал Baza. Предварительно, загорелась крыша строящегося дома в ЖК «Шагал». На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как с места ЧП поднимаются черные клубы дыма.

Ранее в районе Щербинка в Новой Москве пожарные тушили кровлю неэксплуатируемого склада. На месте работали 30 пожарных, было задействовано семь единиц техники.

До этого в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул сильный пожар в Центре социальной реабилитации инвалидов. Загорелась кровля административного здания площадью 40 квадратных метров, происшествию присвоили повышенный номер сложности. На месте происшествия работали 30 сотрудников экстренных служб. Информация о возможных пострадавших среди персонала и пациентов учреждения не поступала.

Кроме того, в Иркутске произошел крупный пожар в здании с торговыми павильонами. Площадь возгорания достигает 2,2 тыс. кв. м, пострадавших нет. Для тушения были привлечены 40 спасателей и 12 единиц техники.