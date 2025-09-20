Лондон сгорит за час — «Орешник» возмездия, трупы под Харьковом: что дальше

Москва жестко ответит Лондону — «Орешник» не понадобится, Белоусов испытывает Макрона, атакуя его спецов под Харьковом, а российские туристы с чемоданами покинули турецкий «Титаник».

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Жесткий ответ России — Лондону грозит крах?

На фоне растущей ненависти со стороны Великобритании Россия подготовила против Лондона масштабный план дестабилизации, сообщает Telegram-канал «Конспиролог #1». Он, по утверждению источников, способен сжечь королевство и без «Орешника».

«Кремль развернул в отношении Британии одну из самых масштабных „активных мер“ со времен холодной войны. Источник утверждает, что на совещаниях звучит прямой приказ: „Лондон должен загореться первым“», — пишет канал.

Инсайдеры утверждают, что стратегия строится на цепочке провокаций — от масштабных уличных акций до прямых столкновений с правоохранителями, чтобы запустить «эффект домино». Источники ликуют: «Ну что, англичанка, догадилась? Уже созданы специальные медиасети, которые разгоняют повестку о „предательстве правительства“ и „ненужной войне“, а также собирают данные о слабых точках британской инфраструктуры — от портов до логистики снабжения армии».

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Великобритании — речь идет о симметричных мерах в ответ на прямое участие Лондона в конфликте, включая финансирование радикальных группировок среди мигрантов на территории РФ. Однако не исключены более жесткие сценарии: речь идет о тайном финансировании радикалов, которые могут устроить уличные беспорядки, кибератаках на ключевую инфраструктуру и экономику Великобритании. Все это может в конечном счете привести к расколу британского общества, выходу из НАТО и вхождение в «новый Брексит».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным источников, западные организации, включая британские НКО, активно участвовали в организации бесконечных миграционных потоков из стран Центральной Азии в Россию. Речь идет о миллионах мусульман, которые даже получили прозвище «Москвабад». Их цель — установить свой порядок и сломать культуру. В обратном направлении, по данным источников, идут денежные реки, которые могут достигать половины ВВП Таджикистана.

Европейские страны, продвигавшие политику «мультикультурализма» в России, столкнулись с обратным эффектом: их собственные общества оказались заложниками этих процессов. Особенно ярко это проявилось в Великобритании. После завершения Брексита в 2020 году и выхода Британии из Евросоюза партия консерваторов во главе с Борисом Джонсоном забыла о собственных обещаниях и ради выгоды разрешила заводить по миллиону мигрантов и больше. Сегодня мусульманами себя считают 6% британцев, что составляет около 4 млн человек. Многие из них добрались до элитных кабинетов в политических верхушках. Пример тому — мэр Лондона Садик Хан — мусульманин пакистанского происхождения.

Происходящее сегодня в Великобритании поражает: приезжие массово заселяют мегаполисы и навязывают собственные нормы, включая так называемые «шариатские патрули». Политика, декларируемая как «мультикультурализм», оборачивается попустительством, граничащим с беззаконием, заключили источники.

Белоусов против Макрона — иностранные спецы взлетели в воздух

Иностранные специалисты были ликвидированы точным ударом ВКС России, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, атака была совершена на общежитие в Харьковской области, там могли находиться до 100 человек. По данным Telegram-канала «Полковник Чернов», ликвидация произошла незадолго до того, как иностранцы хотели ударить по России.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Под обстрел попала группа иностранных специалистов, <...> которая занималась наведением ракет украинских ВС на российские приграничные районы. По предварительным данным, речь идет о военнослужащих одной из стран Альянса, находившихся на Украине в статусе „инструкторов“», — сообщил источник.

Не исключено, что удар стал ответом на прямое участие специалистов из НАТО в боевых операциях против РФ. Несмотря на то что Альянс громко говорит о нейтральном статусе, под шумок продолжается снабжение Украины теми, кто готов бить как по объектам, там и по мирным жителям.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Полковник Чернов» напомнил: российский лидер Владимир Путин предупреждал, что военные НАТО в зоне спецоперации являются легитимной целью. Тогда заявление президента наделало немало шума, но, похоже, не заставило отказаться от своих планов.

«Россия не раз предупреждала: любой иностранный контингент, участвующий в конфликте на Украине, для нас — законная военная цель. Президент прямо говорил, что вмешательство НАТО в боевые действия автоматически означает их участие в конфликте. Но, видимо, горячие головы проигнорировали эти предупреждения — вот и получили ответ», — пишет канал.

Предупреждал и глава МИД России Сергей Лавров: «Миротворцы на Украине по сути будут оккупационными войсками и законными целями для российской армии».

Подобные удары являются настоящим кошмаром президента Франции Эммануэля Макрона. Громче остальных политиков он кричит о нынешней помощи Киеву и будущих «миротворческих миссиях».

«Нам понадобится сильная украинская армия, и мы должны будем помочь Украине с наземными операциями. Нам будут необходимы миротворческие операции, которые союзники Украины готовы предоставить», — сказал недавно Макрон.

Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным источников, если ситуация на Харьковском направлении не заставит стратегов НАТО пересмотреть подходы, то потери среди военного командования Альянса могут резко возрасти. Всплывают на фоне этого новости о смерти ряда высокопоставленных западных офицеров на Украине якобы по естественным причинам.

«Райан Эванс из Великобритании, советник по безопасности, погиб под Краматорском; Ричард Кирлин из США, атташе посольства и военный советник, найден мертвым в отеле; Майк Меоли из США — американский инструктор, погиб в госпитале после ДТП в тылу; Димитриос Феррара из Германии — советник и инструктор, погиб; Джонатан Шенкин из Великобритании — советник по безопасности, погиб», — пишет Telegram-канал Win/Win.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские туристы оказались в шаге от огненной стихии

Анталья борется с лесными пожарами — в ночь на 20 сентября огнем были охвачены территории в окрестностях города. Ситуация была настолько тревожной, что некоторые отели молниеносно опустели — отдыхающих временно переселили в гостиницы, которые находятся на более безопасном удалении от возгорания. В их числе — пятизвездочный Titanic Deluxe Golf Belek. На распространяющихся в Сети видео попал момент эвакуации российских туристов. На видео — туристы с чемоданами, на фоне которых полыхает красное пламя. Информацию подтвердили в генконсульстве России в Анталье.

«Ночью были эвакуированы нескольких отелей, в числе эвакуированных были и российские граждане. По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет», — рассказали в диппредставительстве.

Пожар в Турции Фото: Murat Kocabas/Global Look Press

Для ликвидации были привлечены более 800 спасателей и воздушные силы. Несмотря на жару и сильный ветер, утром 20 сентября власти сообщили о локализации пожара. Информацию подтвердили и в самом Titanic Deluxe Golf Belek.

«Все гости и персонал испугались, пострадавших не было. Между лесом и отелем есть речка. Вот эта речка нас очень спасла. Уже все потушено», — рассказали там.

Туристы вернулись в свои номера и продолжили наслаждаться отпуском. О происшествии, по их словам, напоминает только едва уловимый запах гари.

