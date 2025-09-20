Рассыпчатый снег и холод до -25? Погода в Москве в ноябре: чего ждать

Снежный покров образуется в Москве ближе к концу ноября, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на последний осенний месяц, ждать ли рассыпчатого снега и холода до -25 градусов?

Какая погода будет в Москве в ноябре

По словам Евгения Тишковца, среднемесячная температура ноября в Москве ожидается на три градуса выше многолетних значений.

«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу ноября начнет формироваться снежный покров», — пояснял он.

По предварительным данным метеосервисов, в первой декаде ноября дневные температуры сохранятся в диапазоне от +3 до +6 градусов, а ночные — от 0 до +2 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мокрого снега, с количеством пасмурных дней до 80%. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 738–747 мм ртутного столба, а ветра юго-западного направления усилятся до 5–7 м/с, что усилит ощущение прохлады.

С середины месяца начнется более значительное похолодание. К третьей декаде ноября дневные температуры опустятся до -3 градусов, а ночные — до -7 градусов. Осадки участятся и перейдут в снежные, с вероятностью снегопадов до 70%. В период с 20 по 21 ноября ожидаются первые устойчивые снегопады, которые могут привести к образованию снежного покрова. Ветер сохранится юго-западный и западный, порывами до 6–8 м/с, что создаст условия для метелей в пригородах.

К концу месяца погода станет по-настоящему зимней: 30 ноября дневная температура не превысит -3 градусов, а ночная опустится до -7 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, с количеством снежных дней до 11 за месяц. Атмосферное давление повысится до 749–751 мм ртутного столба, но из-за высокой влажности (85–90%) и ветра ощущаемая температура будет на 5–7 градусов ниже фактической.

Таким образом, в российской столице в ноябре ожидается рассыпчатый снег, но холода до -25 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в ноябре

В Санкт-Петербурге в первой декаде ноября дневные температуры сохранятся в диапазоне от +4 до +6 градусов, а ночные — от +1 до +3 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мокрого снега, с количеством пасмурных дней до 80%. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 757–763 мм ртутного столба, а ветра юго-западного направления усилятся до 4–6 м/с, что усилит ощущение прохлады.

С середины месяца начнется более значительное похолодание. К третьей декаде ноября дневные температуры опустятся до -3 градусов, а ночные — до -8 градусов. Осадки участятся и перейдут в снежные, с вероятностью снегопадов до 70%. Ветер сохранится юго-западный и западный, порывами до 6–8 м/с, что создаст условия для метелей в пригородах.

К концу месяца погода в Северной столице станет по-настоящему зимней. 30 ноября дневная температура не превысит -3 градусов, а ночная опустится до -8 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, с количеством снежных дней до 11 за месяц. Атмосферное давление повысится до 758–762 мм ртутного столба.

