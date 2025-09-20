Погода в Москве в воскресенье, 21 сентября: ждать ли жару и мощные ливни

В Москве и Московской области завтра, 21 сентября, ожидаются порывы ветра до 10 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 21 сентября

В Москве завтра, 21 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

«17 сентября будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +11 до +13 градусов, по области — от +8 до +13 градусов. Температура в Москве — от +20 до +22 градусов, по области — от +18 до +23 градусов. Ветер западный и юго-западный, 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на погоду в российской столице в ближайшее время будет оказывать влияние гребень антициклона, который завтра прогреет воздух до +23 градусов.

«В воскресенье облачно с прояснениями, осадки маловероятны, ночью — от +9 до +12, днем потеплеет до +20–+23. В понедельник, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла, ночью не ниже +12–15, максимальный термометр покажет +24–27», — сообщил синоптик.

По информации метеорологических центров, 21 сентября утром в Москве воздух прогреется +17 градусов. Днем температура достигнет пиковых значений, когда столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Вечером воздух остынет до +16 градусов, а ночью — до +12 градусов. Ветер будет стабильным, юго-западным, без резких порывов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 21 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 сентября в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +20 градусов.

«21 сентября будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов. Днем — от +18 до +20 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Северной столице 21 сентября температура воздуха в течение дня составит от +15 градусов ночью и до +20 градусов днем. Ощущаемая температура будет немного ниже фактической — около +15 градусов из-за высокой влажности (79–83%) и ветра южного направления со скоростью 4–5 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 753 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

Синоптики отмечают, что такие условия типичны для начала осени в Санкт-Петербурге, поскольку теплый воздух с Атлантики приносит влажность и периодические дожди.

