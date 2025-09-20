«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 11:32

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 сентября: где сбои в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 20 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Башкирии, Санкт-Петербурге, ЯНАО и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, какие сайты и соцсети работают при ограничениях?

Где в России не работает мобильный интернет 20 сентября

Согласно данным сервиса Downdetector.su, в субботу, 20 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут получить доступ к онлайн-услугам, воспользоваться поисковыми системами, загрузить мобильные приложения и отправить файлы в мессенджерах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 20 сентября поступило от абонентов МТС. Большинство жалоб зафиксированы от пользователей из Башкирии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Владимирской, Тамбовской и Пензенской областей.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. На падение скорости соединения жалуются пользовали из Санкт-Петербурга, Иркутска, Татарстана, Бурятии, Забайкальского края, Астраханской и Нижегородской областей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему в регионах не работает мобильный интернет 20 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“. Это вынужденная, но необходимая мера для сохранения жизни и здоровья людей и защиты критически важных объектов инфраструктуры», — пояснил глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

В частности, 20 сентября в Пензенской области были введены временные ограничения на работу мобильного интернета после введения режима «Беспилотная опасность», отметил губернатор региона Олег Мельниченко.

Какие сайты и соцсети доступны в период ограничений

В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов правительства и администрации президента России, федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В Минцифры РФ работают над расширением белого списка. Ожидается, что в обновленный перечень войдут сайты СМИ, банков и аптек.

