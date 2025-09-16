Пронизывающие дожди и холод до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В Москву в выходные дни придет настоящая осень, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 20 и 21 сентября, ждать ли пронизывающих дождей и холода до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в субботу и воскресенье, 20 и 21 сентября, в Москве пройдут проливные дожди.

«По-настоящему осенняя погода нагрянет в следующие выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой полчища фронтальных облаков, проливные дожди — на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды, или около 1/3 от всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью — от +10 до +13 градусов, днем — с трудом до +16 градусов. В воскресенье, в тылу циклона, станет еще холоднее. В сумерках — от +7 до +10 градусов, в середине дня — всего +11–14 градусов», — рассказал он.

По данным метеоцентров, предстоящие выходные дни — 20 и 21 сентября — принесут жителям и гостям российской столицы характерную для середины осени погоду с большой облачностью и осадками.

В субботу, 20 сентября, температура воздуха днем составит от +14 до +16 градусов, ночью опустится до +6–11 градусов. Утром и днем временами ожидается слабый дождь, который к вечеру ослабнет. Атмосферное давление будет низким — около 745–747 мм рт. ст., а влажность воздуха повысится до 76–86%. Ветер западный и юго-западный, порывами до 4–6 м/с, что усилит ощущение прохлады.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Воскресенье, 21 сентября, порадует небольшим улучшением погодных условий. Днем температура воздуха прогреется до +19–20 градусов, ночью охладится до +9–15 градусов. Осадки прекратятся, однако сохранится высокая облачность. Атмосферное давление останется низким — около 744–745 мм ртутного столба. Ветер западный и юго-западный, умеренный, со скоростью 4–7 м/с. Ощущаемая температура будет ниже фактической из-за ветра и высокой влажности.

Таким образом, в Москве в выходные дни прогнозируются пронизывающие дожди, но холода до 0 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге в субботу, 20 сентября, температура воздуха днем составит от +16 до +17 градусов, ночью опустится до +12–14 градусов. Утром и днем временами ожидается слабый дождь, который к вечеру ослабнет. Атмосферное давление будет низким — около 753–757 мм ртутного столба, а влажность воздуха повысится до 70–86%. Ветер западный и юго-западный, порывами до 5–7 м/с, что усилит ощущение прохлады.

Воскресенье, 21 сентября, принесет в Северную столицу ухудшение погодных условий. Днем температура воздуха не поднимется выше +11–16 градусов, ночью составит +12–14 градусов. Ожидается дождь, который временами будет усиливаться. Атмосферное давление останется низким — около 755–757 мм рт. ст. Ветер южный и юго-западный, умеренный, со скоростью 2–5 м/с. Вероятность осадков достигнет 100%.

