Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 20 сентября, фото, видео

Панда Катюша научилась рисовать. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 20 сентября?

Чем занимается Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале фотографию, на которой Катюша сидит рядом с рисунком.

«Первый рисунок Катюши», — пошутила Акулова.

Комментаторы назвали Катюшу очень талантливой.

«Катюша, какая ты талантливая у нас! Как приятно видеть шедевр от любимки! Радуй нас почаще»;

«Художник явно старался и притомился за творчеством»;

«Почему рисунок? Это настоящая картина! Катюша очень талантливая!» — написали они.

Как завтракает Жуи

Светлана Акулова также показала видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, завтракает бамбуком.

«Время завтрака настало. Кушаем, и вперед навстречу новым приключениям!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Фолловеры в комментариях пожелали Жуи приятного аппетита и признались, что тоже хотели бы попробовать бамбук.

«Жуи, приятного! Ты, кстати, так аппетитно ешь, что мне тоже захотелось попробовать бамбук. Похоже, он очень вкусный»;

«Эх, начну тоже завтракать бамбуком, раз это так вкусно!»;

«Красавчик! Как всегда ловко справляется с бамбуком», — написали россияне.

