Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 сентября, фото, видео

Панда Катюша любит есть яблоки. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 15 сентября?

Как питается Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором Катюша решает съесть яблоко перед тем, как полакомиться морковкой.

«Катюша знает, что надо кушать первым делом. Правильно, Катюша, сначала яблочко надо съесть, в нем больше витаминов, а потом можно и морковкой похрустеть», — подписала видео Акулова.

Пользователи Сети в комментариях отметили, что Катюша растет очень умной.

«Какой же смышленой и умной растет Катя! Все понимает!»;

«Катюша очень умная! А еще я заметила, что она из всех овощей и фруктов больше всего любит яблоки»;

«Как она осторожно подходит к яблочку! Как аккуратно ест! Ну прелесть!» — написали они.

Какой бонус получила Катюша

Светлана Акулова также показала видео, где Катюша ест морковку, которую она бонусом получила от кипера.

«А после ростков из красивой сумочки еще и бонусом от кое-кого сладкая морковка!» — рассказала директор столичного зоопарка.

Подписчики обратили внимание на то, что сотрудники зоопарка очень любят Катюшу и постоянно ее балуют.

«Как киперы, в частности дядя Игорь, любят Катюшку! Постоянно балуют ее, дают разные вкусняшки. Не жизнь, а сказка!»;

«Сумочка с морковкой? Уникально!»;

«Катерину так любят сотрудники зоопарка. Хотя как ее не любить-то?! Мы тоже любим сильно», — прокомментировали россияне.

