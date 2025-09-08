Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России родилась «гиперлюбвеобильная» альпака

В крымском парке рассказали о рождении альпаки, обожающей нежности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бахчисарайском парке миниатюр родилась необычно общительная альпака, проявляющая исключительную нежность к людям и сородичам, сообщает издание «Подъем». Недельный детеныш постоянно стремится к тактильному контакту — «целуется» с матерью и директором парка Виктором Жиленко.

Она прям лезет целоваться и к матери, и ко мне. Какая-то гиперактивная, гиперлюбвеобильная. Такого еще не было в нашей практике, — рассказал он.

Малышка, которая пока остается безымянной, активно интересуется посетителями: облизывает предложенную морковь и разрешает гладить себя за ушком. Имя для альпаки выберут через две-три недели путем открытого голосования, как это ранее произошло с альпакой по кличке Маска, родившейся во время пандемии. В коллекции парка сейчас содержится семь взрослых альпак, она ежегодно пополняется одним-двумя детенышами.

Ранее медведь Окан из зоопарка Стамбула попал в больницу из-за переедания фруктов. Сотрудники зоопарка заметили, что животное ведет себя странно и проявляет признаки вялости.

