Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 сентября, фото, видео

Панда Катюша смогла достать росток бамбука из игрушки. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 14 сентября?
Как играет Катюша
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша, которая сначала играет с зеленым мячом, а затем достает из него росток бамбука.
«Кручу, верчу, росток достать хочу…» — подписала ролик Акулова.
Россияне в комментариях назвали Катюшу очень смышленой.
«Какая же Катерина у нас смышленая и умная девочка! И такие игрушки у нее классные, развивающие! И с вкусняшками!»;
«Добыла, добытчица!»;
«Ну какая умница! Добыла заслуженную вкусняшку!» — написали они.
Как Катюша готовится ко сну
Также Светлана Акулова показала ролик, в котором Катюша готовится ко сну. В кадре маленькая панда неспеша залезает на брусья в вольере и укладывается на боковую.
«Катюша пошла готовиться ко сну. Спокойной ночи, наша любимая принцесса», — написала директор столичного зоопарка.
Фолловеры обратили внимание на то, что Катюша перед сном выбирает самую удобную позу.
«Самую удобную позу наша девочка выбрала! Умница и красавица!»;
«Плюшевых снов тебе, Катерина! Так удобненько легла, свернулась. Ну просто самую удобную позу выбрала!»;
«Спокойной ночи, наша прелесть!» — прокомментировали они.
