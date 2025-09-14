Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 сентября, фото, видео

Панда Катюша смогла достать росток бамбука из игрушки. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 14 сентября?

Как играет Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша, которая сначала играет с зеленым мячом, а затем достает из него росток бамбука.

«Кручу, верчу, росток достать хочу…» — подписала ролик Акулова.

Россияне в комментариях назвали Катюшу очень смышленой.

«Какая же Катерина у нас смышленая и умная девочка! И такие игрушки у нее классные, развивающие! И с вкусняшками!»;

«Добыла, добытчица!»;

«Ну какая умница! Добыла заслуженную вкусняшку!» — написали они.

Как Катюша готовится ко сну

Также Светлана Акулова показала ролик, в котором Катюша готовится ко сну. В кадре маленькая панда неспеша залезает на брусья в вольере и укладывается на боковую.

«Катюша пошла готовиться ко сну. Спокойной ночи, наша любимая принцесса», — написала директор столичного зоопарка.

Фолловеры обратили внимание на то, что Катюша перед сном выбирает самую удобную позу.

«Самую удобную позу наша девочка выбрала! Умница и красавица!»;

«Плюшевых снов тебе, Катерина! Так удобненько легла, свернулась. Ну просто самую удобную позу выбрала!»;

«Спокойной ночи, наша прелесть!» — прокомментировали они.

