10 сентября 2025 в 13:31

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 10 сентября, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша любит есть бамбуковые ростки. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 10 сентября?

Как ест Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором запечатлена жующая бамбуковые ростки Катюша.

«Как же она потрясающе-завораживающе чавкает! Можно весь день стоять рядом и наслаждаться этими звуками! Но Катюше противопоказано весь день чавкать ростками, а мне противопоказано весь день стоять и слушать! Работа, дела, встречи... Но эти звуки бесподобны!» — подписала видео Акулова.

Комментаторы тоже отметили, что на Катюшу можно смотреть бесконечно, а также бесконечно можно слушать ее чавканье.

«На Катерину можно бесконечно смотреть! И ее милое чавканье тоже можно слушать бесконечно! Кстати, захотелось перекусить»;

«По несколько раз пересматриваю каждое видео с Катюшей! Это можно делать бесконечно!»;

«Какая она сытая и довольная!» — написали фолловеры.

С чем играет Катюша

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша играла с ледышкой.

«Вспомним, как Катюшка играла с ледышкой! Милейшее зрелище!» — написала она.

Пользователи Сети в комментариях напомнили, что скоро придет зима.

«Эх, скоро зима. И будет снова Катерина играть с ледышкой»;

«Катерина хотела играть с ледышкой, а она оказалась слишком холодной»;

«Катерина — милейшее создание! Ждет зиму?» — написали они.

