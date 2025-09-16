Ослика Жорика после СВО отправили в зоопарк Возившего снаряды ослика привезли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

Ослик по кличке Жорик, который служил помощником и другом для военнослужащих в зоне боевых действий, теперь обрел новый дом в филиале Московского зоопарка, сообщил Telegram-канал учреждения. Он находится в Великом Устюге.

В публикации отмечается, что Жорик долгое время находился вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий, где активно участвовал в хозяйственных работах и помогал в перевозке снарядов. Осел стал настоящим товарищем для бойцов. Однако когда подразделению предстояла передислокация, забрать животное с собой не представлялось возможным. После этого начались поиски нового дома для ослика, который он в итоге нашел в зоосаду на вотчине Деда Мороза.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что сейчас Жорик проходит карантин и восстанавливается. После завершения адаптационного периода его перевезут на основную территорию зоопарка в Москву.

