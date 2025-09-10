Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 18:11

Жабы-молодожены побывали в «свадебном путешествии»

Сотрудники Московского зоопарка устроили жабам, которых не так давно поженили, импровизированный медовый месяц, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. Амфибии Настюша и Ванюша даже посетили «пляж».

Судя по опубликованным кадрам, сотрудники зоопарка воссоздали антураж пляжа для жаб, разместив игрушечные атрибуты отдыха. На Настюшу одели импровизированные солнцезащитные очки.

До этого в Московском зоопарке праздновали день рождения первой в истории России большой панды, появившейся на свет в его стенах. Катюша родилась 24 августа 2023 года и с тех пор стала любимицей как сотрудников, так и посетителей. При рождении вес малышки не превышал 152 граммов, что является стандартным показателем для новорожденных панд.

Ранее зоопарк на востоке Китая обратился за помощью в поисках капибары по кличке Дубао, сбежавшей вместе с двумя сородичами более сорока дней назад. Двух других капибар — Базонга и Дуодуо — уже поймали. Животные совершили побег из зоопарка в начале апреля, когда Базонг проломил деревянное ограждение. Его и Дуодуо удалось задержать практически сразу, но Дубао сумел избежать поимки.

Московский зоопарк
животные
амфибия
свадьбы
