Панда Катюша отмечает день рождения: самые яркие фото бамбуковой именинницы
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Первая в истории России большая панда, появившаяся на свет в стенах Московского зоопарка, празднует сегодня свой второй день рождения. Катюша родилась 24 августа 2023 года и с тех пор стала настоящей любимицей как сотрудников, так и посетителей.
Когда именинница появилась на свет, ее вес не превышал 152 граммов — стандартный показатель для новорожденных панд. Первые месяцы малышка не отходила от матери.
Родителями именинницы являются самец Жуи и самка Диндин, которых привезли в столицу весной 2019 года в честь 70-летия дипломатических связей России и Китая. Панды прибыли по межправительственному соглашению: животные формально принадлежат Китаю, а российская сторона обязана полностью обеспечивать их содержание.
По достижении определенного возраста у Катюши появится жених. В конце апреля она начала жить отдельно от мамы Диндин, так как самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию.
Будущее Катюши уже определено международными правилами: по достижении четырехлетнего возраста она отправится в Китай, вероятнее всего, в исследовательский центр в Чэнду. Там ее включат в программу сохранения и расширения популяции панд.
Уход за редкими животными обходится недешево: ежегодные затраты составляют порядка 25–30 млн рублей. Ежедневный рацион одной панды — около 40 килограммов свежего бамбука, который вместе с дополнительными кормами доставляется из Китая. В зоопарке также регулярно проводят медицинские осмотры, включая анализы крови, ультразвуковые исследования и витаминные курсы.
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»
Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка
Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Полномочный министр Посольства КНР в РФ Чжан Вэй, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова и супруга посла КНР в РФ госпожа Ван Фэй (слева направо)
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Праздничное шествие с драконом движется к павильону «Фауна Китая» во время празднования дня рождения панды Катюши в Московском зоопарке
Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»