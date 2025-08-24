Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 16:48

Панда Катюша отмечает день рождения: самые яркие фото бамбуковой именинницы

Панда Катюша отмечает день рождения

Праздничные мероприятия в честь дня рождения панды Катюши в Московском зоопарке Праздничные мероприятия в честь дня рождения панды Катюши в Московском зоопарке Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Первая в истории России большая панда, появившаяся на свет в стенах Московского зоопарка, празднует сегодня свой второй день рождения. Катюша родилась 24 августа 2023 года и с тех пор стала настоящей любимицей как сотрудников, так и посетителей.

Когда именинница появилась на свет, ее вес не превышал 152 граммов — стандартный показатель для новорожденных панд. Первые месяцы малышка не отходила от матери.

Родителями именинницы являются самец Жуи и самка Диндин, которых привезли в столицу весной 2019 года в честь 70-летия дипломатических связей России и Китая. Панды прибыли по межправительственному соглашению: животные формально принадлежат Китаю, а российская сторона обязана полностью обеспечивать их содержание.

По достижении определенного возраста у Катюши появится жених. В конце апреля она начала жить отдельно от мамы Диндин, так как самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию.

Будущее Катюши уже определено международными правилами: по достижении четырехлетнего возраста она отправится в Китай, вероятнее всего, в исследовательский центр в Чэнду. Там ее включат в программу сохранения и расширения популяции панд.

Уход за редкими животными обходится недешево: ежегодные затраты составляют порядка 25–30 млн рублей. Ежедневный рацион одной панды — около 40 килограммов свежего бамбука, который вместе с дополнительными кормами доставляется из Китая. В зоопарке также регулярно проводят медицинские осмотры, включая анализы крови, ультразвуковые исследования и витаминные курсы.

Кадры со дня рождения обаятельной Катюши — в галерее NEWS.ru.

Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»
Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»
