24 августа 2025 в 14:57

Появились кадры с пандой Катюшей, принимающей подарок на день рождения

Панде Катюше подарили на день рождения торт изо льда и бамбука

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша из Московского зоопарка, отмечающая день рождения в это воскресенье, 24 августа, получила в качестве подарка большой праздничный торт, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Ей исполнилось уже два года. Сам торт сделан изо льда, бамбука и различных любимых лакомств именинницы.

На опубликованных кадрах видно, как Катюша робко осматривает подарок, но не приближается к нему. Вольер окружили многочисленные посетители зоопарка, собравшиеся по случаю праздника. Помимо торта, панда получила в подарок домик из бамбука и листьев.

Ранее карликовая бегемотиха по имени Ева из екатеринбургского зоопарка осталась без пары из-за антироссийских санкций. Как отметила директор учреждения Светлана Прилепина, для грамотного формирования пары нужно рассмотреть много территорий, конкретно для этой самки подходящий кандидат находится в Чехии.

До этого в Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак в Керженском заповеднике в Нижегородской области. На них видно, как шесть детенышей гуляют с мамой.

Москва
зоопарки
панды
панда Катюша
дни рождения
торты
праздники
кадры
животные
Московский зоопарк
