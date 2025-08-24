Появились кадры с пандой Катюшей, принимающей подарок на день рождения Панде Катюше подарили на день рождения торт изо льда и бамбука

Панда Катюша из Московского зоопарка, отмечающая день рождения в это воскресенье, 24 августа, получила в качестве подарка большой праздничный торт, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Ей исполнилось уже два года. Сам торт сделан изо льда, бамбука и различных любимых лакомств именинницы.

На опубликованных кадрах видно, как Катюша робко осматривает подарок, но не приближается к нему. Вольер окружили многочисленные посетители зоопарка, собравшиеся по случаю праздника. Помимо торта, панда получила в подарок домик из бамбука и листьев.

