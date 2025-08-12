В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак Прогулка семьи енотовидных собак попала на фотоловушку в Керженском заповеднике

В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак в Керженском заповеднике (Нижегородская область). На кадрах, опубликованных Pravda-nn.ru, видно, как шесть детенышей гуляют с мамой.

Отмечается, что самка успела поиграться со своими малышами. При этом кого-то даже пришлось разнимать после драки.

Молодые енотовидные собаки растут очень быстро. Как ожидается, к октябрю они достигнут размеров взрослого зверя.

