Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:47

В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак

Прогулка семьи енотовидных собак попала на фотоловушку в Керженском заповеднике

Фото: Frank Sommariva/Global Look Press

В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак в Керженском заповеднике (Нижегородская область). На кадрах, опубликованных Pravda-nn.ru, видно, как шесть детенышей гуляют с мамой.

Отмечается, что самка успела поиграться со своими малышами. При этом кого-то даже пришлось разнимать после драки.

Молодые енотовидные собаки растут очень быстро. Как ожидается, к октябрю они достигнут размеров взрослого зверя.

Ранее в Приморье запечатлели бурого медведя, действия которого были похожи на «эротический танец». На кадрах видно, как хищник подходит к дереву на склоне сопки, поднимается на задние лапы и начинает чесать спину о ствол.

До этого в Московском зоопарке сообщили, что белые медведи Айка и Терпей ищут способы пережить летнюю жару. Один из хищников пытался охладиться, зарывшись головой в искусственный снег, в то время как другой предпочел освежиться в бассейне с холодной водой.

Нижегородская область
заповедники
видео
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказал, как проходит менингококк у взрослых
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Невролог перечислил симптомы менингококка
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.