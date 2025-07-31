«Эротичные танцы» хищника сняли на видео

В Приморье запечатлели бурого медведя, действия которого были похожи на эротический танец, сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как хищник подходит к дереву на склоне сопки, поднимается на задние лапы и начинает характерные движения, почесываясь о ствол. Затем он переходит к другому дереву, внимательно обнюхивает следы на коре и снова повторяет свой «танец».

Специалисты заповедника пояснили, что такое поведение является естественным для медведей. Подобными движениями животные метят территорию, оставляя на деревьях свой запах и клочки шерсти. Кроме того, таким способом медведи избавляются от паразитов — блох и клещей, втирая в шерсть смолу хвойных деревьев.

Ранее в Московском зоопарке сообщили, что белые медведи Айка и Терпей ищут способы пережить летнюю жару. Один из хищников пытался охладиться, зарывшись головой в искусственный снег, в то время как другой предпочел освежиться в бассейне с холодной водой.

До этого на Камчатке местный водитель разогнал группу медведей, собравшихся на пляже. Видеозапись демонстрирует, как косолапые в панике разбегаются в разные стороны при приближении автомобиля с возмущенным мужчиной.