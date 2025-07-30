Белые медведи из Московского зоопарка попали на фото, спасаясь от жары

Белые медведи Айка и Терпей из Московского зоопарка спасаются от жары, передает корреспондент NEWS.ru. Судя по кадрам, один из них попытался зарыться головой в снег, а другой — нырнул в бассейн с холодной водой.

Медведица Айка, родившаяся в 2020 году в Ростовском зоопарке, переехала в столицу весной 2023 года. С первых месяцев жизни, когда мать Комета впервые вывела ее в уличный вольер, Айка проявляла любознательный и игривый характер, всегда оставаясь рядом с родительницей.

Взрослый самец Терпей прибыл в Москву из Казанского зоопарка в 2024 году. К ноябрю он полностью адаптировался на новом месте и начал выходить в экспозиционный вольер. Его перевозка состоялась в рамках специальной программы «Благополучие пожилых и беспомощных животных», разработанной Союзом зоопарков и аквариумов России.

Ранее стало известно, что панда Диндин из Московского зоопарка может вновь стать матерью в 2026 году. Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что организм животного начал перестраиваться и готовится к следующей беременности.