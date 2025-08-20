Санкции лишили карликовую бегемотиху из Екатеринбурга жениха В Екатеринбурге бегемотиха Ева осталась без пары из-за санкций

Карликовая бегемотиха по имени Ева из екатеринбургского зоопарка осталась без пары из-за антироссийских санкций, сообщила директор учреждения Светлана Прилепина на пресс-конференции. По ее словам, которые приводит РИА Новости, для грамотного формирования пары нужно рассмотреть много территорий, конкретно для этой самки подходящий кандидат находится в Чехии.

Мы много лет искали самца и наконец-то нашли, а он находится за пределами [России]. В результате санкций мы не можем сейчас позволить себе привезти и сформировать долгожданную пару нашему карликовому бегемоту, — отметила она.

