20 августа 2025 в 12:55

Санкции лишили карликовую бегемотиху из Екатеринбурга жениха

В Екатеринбурге бегемотиха Ева осталась без пары из-за санкций

Фото: Christoph Reichwein/Global Look Press

Карликовая бегемотиха по имени Ева из екатеринбургского зоопарка осталась без пары из-за антироссийских санкций, сообщила директор учреждения Светлана Прилепина на пресс-конференции. По ее словам, которые приводит РИА Новости, для грамотного формирования пары нужно рассмотреть много территорий, конкретно для этой самки подходящий кандидат находится в Чехии.

Ранее стало известно, что уникальная экспедиция на труднодоступные острова Ушишир принесла сенсационные результаты. Ученые впервые за десятилетия исследовали популяцию редчайших медновских песцов и обнаружили новое поколение.

До этого сообщалось, что зоопарк немецкого города Лейпциг принял решение усыпить трех детенышей занесенного в международную Красную книгу амурского тигра. Там пояснили, что котят не приняла мать — она отказалась выкармливать их молоком, из-за чего маленькие хищники были обречены на голодную смерть.

