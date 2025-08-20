Санкции лишили карликовую бегемотиху из Екатеринбурга жениха

Карликовая бегемотиха по имени Ева из екатеринбургского зоопарка осталась без пары из-за антироссийских санкций, сообщила директор учреждения Светлана Прилепина на пресс-конференции. По ее словам, которые приводит РИА Новости, для грамотного формирования пары нужно рассмотреть много территорий, конкретно для этой самки подходящий кандидат находится в Чехии.
Ранее стало известно, что уникальная экспедиция на труднодоступные острова Ушишир принесла сенсационные результаты. Ученые впервые за десятилетия исследовали популяцию редчайших медновских песцов и обнаружили новое поколение.
До этого сообщалось, что зоопарк немецкого города Лейпциг принял решение усыпить трех детенышей занесенного в международную Красную книгу амурского тигра. Там пояснили, что котят не приняла мать — она отказалась выкармливать их молоком, из-за чего маленькие хищники были обречены на голодную смерть.