07 сентября 2025 в 18:55

Более 10 человек исчезли в водах реки после нападения бегемота

В Кот-д'Ивуаре бегемот перевернул лодку, после чего 11 человек пропали без вести

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кот-д'Ивуаре 11 человек пропали без вести после того, как их каноэ перевернулось из-за столкновения с бегемотом, передает AFP. Среди пострадавших оказались женщины, маленькие девочки и младенец.

Трагедия разыгралась на реке Сассандра рядом с городом Буйо. Лодка, перевозившая местных жителей, потерпела крушение. Трое пассажиров сумели спастись, но поисковые работы все еще продолжаются.

В 2022 году специалисты университета Кот-д'Ивуара провели исследования, которые выявили, что бегемоты являются частой причиной нападений и травм людей в этой стране. По оценкам, в Кот-д'Ивуаре обитает около 500 бегемотов.

В этом районе аварии с лодками случаются довольно часто. Причина кроется в том, что местные жители для передвижения между прибрежными населенными пунктами используют самодельные баркасы. Эти лодки часто перегружены как пассажирами, так и грузами.

Ранее в Кении крокодил напал на 13-летнего подростка, когда тот набирал воду в реке, и растерзал его на глазах у матери. За два года в округе Макуэни зафиксировано 24 случая нападения крокодилов, из них в 13 случаях люди выживали.

