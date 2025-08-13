Ученые нашли на Камчатке исчезающий вид песцов Московский зоопарк сообщил, что на Камчатке впервые исследованы медновские песцы

Уникальная экспедиция на труднодоступные острова Ушишир принесла сенсационные результаты, сообщила пресс-служба Московского зоопарка. Ученые впервые за десятилетия исследовали популяцию редчайших медновских песцов и обнаружили новое поколение.

Специалисты Московского зоопарка, фонда «Природа и люди» и МГУ подтвердили наличие щенков и собрали критически важные данные о состоянии подвида, находящегося на грани исчезновения. На острове Янкича найдено 20-30 взрослых особей и не менее 14 детенышей в четырех норах. Одна самка была беременна.

У девяти песцов взяли 62 биопробы для оценки здоровья, генетического разнообразия и родственных связей в изолированной группе. Дополнительно собрано 88 проб для анализа рациона. Всех обследованных взрослых животных пометили специальными сережками для будущего наблюдения.

Целью экспедиции стало обследование песцов и в дальнейшем разработки плана по сохранению этих уникальных животных, объяснила ветеринар Московского зоопарка Марьяна Токунова. По ее словам, на соседнем острове Медный популяция страдает от скудной кормовой базы и болезней, вероятно, вызванных инбридингом.

Сейчас мы рассматриваем возможность создания резервной популяции в Московском зоопарке, — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

