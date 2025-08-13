Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 03:13

Ученые нашли на Камчатке исчезающий вид песцов

Московский зоопарк сообщил, что на Камчатке впервые исследованы медновские песцы

Московский зоопарк Московский зоопарк Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уникальная экспедиция на труднодоступные острова Ушишир принесла сенсационные результаты, сообщила пресс-служба Московского зоопарка. Ученые впервые за десятилетия исследовали популяцию редчайших медновских песцов и обнаружили новое поколение.

Специалисты Московского зоопарка, фонда «Природа и люди» и МГУ подтвердили наличие щенков и собрали критически важные данные о состоянии подвида, находящегося на грани исчезновения. На острове Янкича найдено 20-30 взрослых особей и не менее 14 детенышей в четырех норах. Одна самка была беременна.

У девяти песцов взяли 62 биопробы для оценки здоровья, генетического разнообразия и родственных связей в изолированной группе. Дополнительно собрано 88 проб для анализа рациона. Всех обследованных взрослых животных пометили специальными сережками для будущего наблюдения.

Целью экспедиции стало обследование песцов и в дальнейшем разработки плана по сохранению этих уникальных животных, объяснила ветеринар Московского зоопарка Марьяна Токунова. По ее словам, на соседнем острове Медный популяция страдает от скудной кормовой базы и болезней, вероятно, вызванных инбридингом.

Сейчас мы рассматриваем возможность создания резервной популяции в Московском зоопарке, — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Ранее рыбак из Южной Кореи рассказывал, как встретил в реке существо, напоминающее гигантскую змею толщиной больше человеческого тела и длиной от шести до десяти метров. Чудище кружило рядом с мужчиной около 20 минут. Он подчеркнул, что за 20 лет увлечения рыбалкой ничего подобного не видел.

Камчатка
зоологи
Московский зоопарк
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 августа, без изменений
Раскрыта причина, по которой Киев не желает забирать военнопленных
«Инвестиция в здоровье»: меню в школьных столовых могут круто поменять
Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры
Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске
Ученые нашли на Камчатке исчезающий вид песцов
«Сложный вопрос»: в США предположили, к чему приведет встреча на Аляске
«Ударим сразу вглубь Польши»: после атаки на Калининград НАТО уже не будет
Обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного дома в Волгограде
Известный стендап-комик рассказал, что работал на рынке за 50 рублей в день
Ким Чен Ын заверил Путина в полной поддержке России
В РФПИ оценили выдвижение Трампа на премию мира словами об ошибках Байдена
Совет улемов разрешил мусульманам России использовать ботокс
«Я тебя убью»: тюменец из-за ссоры напал на детей и избил их
СМИ раскрыли место встречи Трампа и Путина на Аляске
Крушение поезда с опасными грузами произошло в США
Заведено уголовное дело по факту избиения детей в медресе
Бьет наотмашь: почему главред RT Маргарита Симоньян так бесит Запад
Mash сообщил о взрывах в Волгоградской области
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.